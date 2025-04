La guerre commerciale USA-Chine pourrait réduire de "jusqu'à 80%" le commerce entre les deux pays

La guerre commerciale que se livrent les Etats-Unis et la Chine pourrait réduire de "jusqu'à 80% le commerce de marchandises entre les deux premières économies du globe et effacer "près de 7%" du PIB mondial sur le long terme, a mis en garde mercredi la directrice générale de l'OMC.



"Nos projections préliminaires suggèrent que les échanges de marchandises entre ces deux économies (Etats-Unis et Chine Ndlr) pourraient diminuer de jusqu’à 80%" à cause des tensions commerciales, a déclaré Mme Ngozi Okonjo-Iweala dans un communiqué, ajoutant qu'"une division de l’économie mondiale en deux blocs pourrait entraîner une réduction à long terme du PIB réel mondial de près de 7%".