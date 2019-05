La famille de feu Ndiouga Kébé condamnée à payer 8,5 milliards de Fcfa.

C'est le sale temps général à Focus immobilier de la famille de feu Ndiouga Kébé. Hier encore, le tribunal de commerce, plus précisément la première chambre a encore condamné à payer à la BRM la somme de 8.518.211.237 F CFA au principal outre celle de 250.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts. Mieux ou pire, les juges ont condamné solidairement Khadim Kébé, Moustapha Kébé et Amadou Manoumbé Ndiaye au paiement du principal respectivement à hauteur de 2.173.000.000 FCFA, 667.000.000 FCFA et 460.000.000 FCFA.

Dans la foulée, le tribunal a validé l’hypothèque conservatoire sur l’immeuble objet du TFn°5.596/Dg devenu le TF n° 16.813/ d’une superficie de 960 mètres carrés et situé au Point E appartenant à Focus.

Dans un précédent délibéré, le tribunal avait condamné solidairement Khadim Kébé et Moustapha Kébé à payer 6.073.335.072FCfa à la BRM. Il avait aussi validé l'hypothèque conservatoire sur les parts et portions indivises appartenant à Khadim Kébé, sur l'immeuble objet du TF n°18.977/Dg devenu le TF 11°115741/gR d'une superficie de 1.565 mètres carrés et situé à Fann Résidence et sur l'immeuble objet du TF n°11579/gRD devenu le TF n°J2.975/gR d'une superficie de 1.853 mètres carrés et situé sur la Corniche.