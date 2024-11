La Tanière se renforce : Pape Thiaw dévoile une liste de 28 Lions pour les chocs contre le Burkina et le Burundi

Pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le sélectionneur par intérim du Sénégal, Pape Thiaw, a dévoilé une liste de 28 joueurs prêts à rugir sur le terrain. Avec une qualification deja en poche après une solide campagne, les Lions de la Teranga s’apprêtent à affronter le Burkina Faso le 14 novembre, puis le Burundi à domicile le 19 novembre, des matchs où le Sénégal vise à consolider son statut de favori.



La sélection de Pape Thiaw est marquée par des choix audacieux et des surprises, notamment l’arrivée de deux nouveaux venus : Cheikh Tidiane Sabaly (FC Metz) et Ibrahima Seck (US Gorée). Ces deux joueurs, bien que novices en équipe nationale, espèrent faire sensation et gagner la confiance de l’entraîneur ainsi que celle du public sénégalais. En ouvrant la tanière à de jeunes talents locaux comme Ibrahima Seck, Pape Thiaw envoie un message fort sur l’importance de la formation sénégalaise et son attachement à l’intégration des joueurs évoluant dans le championnat national.



La liste des 28 Lions est donc une combinaison entre jeunesse et expérience, entre talents confirmés et promesses de demain. À quelques jours des rendez-vous décisifs, tout le Sénégal retient son souffle et espère voir ses Lions rugir avec éclat.



Liste complète :

• Gardiens : Edouard Mendy, Seny Dieng, Cheikh Lo Ndoye.

• Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Abdou Diallo, Seydou Sano, Ismail Jakobs, Abdoulaye Seck, El Hadji Malick Diouf, Abdou Aziz Ndiaye, Formose Mendy.

• Milieux : Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Pathé Ciss, Habib Diarra, Pape Matar Sarr, Pape Gueye, Krepin Diatta, Ibrahima Seck.

• Attaquants : Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Boulaye Dia, Nicolas Jackson, Habib Diallo, Cherif Ndiaye, Cheikh Tidiane Sabaly.



Avec ces choix, Thiaw et ses hommes entrent dans une nouvelle ère. Les prochains matchs détermineront si cette équipe a vraiment le potentiel pour briller sur le continent.