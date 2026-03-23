La Courneuve: l'Insoumis Aly Diouara l'emporte avec le soutien du PCF

Nouvelle conquête de la France Insoumise en Seine-Saint-Denis: Aly Diouara, déjà député dans le département francilien, a remporté la victoire aux municipales à La Courneuve dimanche, une semaine après le succès de LFI sur le Parti socialiste à Saint-Denis.



"Maire", a simplement écrit sur ses réseaux sociaux le candidat LFI, à qui la candidate soutenue par le PCF s'était ralliée dans l'entre-deux-tours après trois décennies de gestion communiste de cette ville de 47.000 habitants.



Il a recueilli 51,53% des suffrages, soit seulement 243 voix de plus que son rival socialiste Oumarou Doucouré (48,47%), qui était activement soutenu par le président PS du département, Stéphane Troussel.



A 39 ans, son élection intervient à l'issue d'une âpre campagne alors que le maire communiste sortant Gilles Poux tirait sa révérence.



La conquête de cette commune au nord de Paris a été l'occasion d'un combat des gauches, cette rivalité portant les candidats jusqu'au tribunal.



M. Diouara avait été condamné le 9 mars à Paris pour avoir diffamé M. Doucouré, en imputant des pratiques clientélistes à son entourage, décision dont il avait fait appel.



A sa sortie du tribunal, M. Doucouré - adjoint du maire sortant Gilles Poux (PCF) - avait déploré d'avoir été "traîné dans la boue", en rejetant des "fake news" susceptibles d'affecter la sincérité du scrutin.



Son ancrage municipal, Aly Diouara l'a voulu comme le prolongement de son parcours associatif, avec l'idée que "quand on est né dans la cité des 4.000, forcément on est né avec l'idée d'avoir un engagement fort".



Marqueur d'un changement de génération, le nouveau maire a grandi au cœur de cette monumentale cité, à l'instar du socialiste Oumarou Doucouré, 40 ans, et de la candidate communiste Nadia Chahboune, 43 ans. Les onze tours avaient été un symbole des grands ensembles de la France d'après-guerre.



En tant que président de l'Amicale des locataires de La Courneuve et Dugny, Aly Diouara s'était fait connaître par son investissement sur la question des pannes récurrentes d'ascenseurs dans les grandes barres d'immeubles.



A l'été 2024, c'est sur la circonscription voisine qu'il avait remporté sa première élection, à la faveur de la dissolution de l'Assemblée nationale: il était alors devenu député de Seine-Saint-Denis (Bobigny, Drancy, Le Bourget) à la suite du désistement de l'élue sortante Raquel Garrido, dissidente LFI.



En décembre, il s'est lancé dans un "tour de France des violences policières" avec pour objectif de "démontrer publiquement le caractère systémique (et raciste) de ces violences".