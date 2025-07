La CDS à Sonko : « Un pays ne se dirige pas ni par des slogans, ni par des effets d’annonce mais… »

De l’avis de la Conférence des Leaders de la CDS (Confédération pour la Démocratie et le Socialisme), composée de l’AJ/PADS-A, AJS, CNNO, LD, NIAXX JARINU/MAG, PIT-S, RTA-S, UDF/MBOOLOO MI, « un pays ne se dirige pas ni par des slogans, ni par des effets d’annonce, mais plutôt par des décisions réfléchies, courageuses, équitables et fécondes ». Cette déclaration fait suite à la première sortie du chef du gouvernement Ousmane Sonko contre les magistrats après le verdict le concernant dans l'affaire l’opposant à Mame Mbaye Niang.



En conférence de presse tenue hier, jeudi, la CDS a dénoncé les dérives actuelles observées chez les nouvelles autorités, en l’occurrence celles du Premier ministre Ousmane Sonko. « En effet, à une crise aussi vaste que profonde, il serait suicidaire d’opposer le mutisme ou le dédain. La gravité de l’heure commande un sursaut républicain pour une refondation morale et opérationnelle de l’action publique. Pour nous, taire les dérives actuelles reviendrait à trahir notre responsabilité historique, à renoncer aux principes mêmes qui fondent notre engagement : la défense intransigeante de l’intérêt général, la préservation de la démocratie et l’exigence de dignité républicaine. Aussi disons-nous à forte et audible voix qu’un pays ne se dirige ni par des slogans, ni par des effets d’annonce, mais plutôt par des décisions réfléchies, courageuses, équitables et fécondes, qui portent en elles les germes d’un avenir partagé et digne », ont-ils asséné.