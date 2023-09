LONASE: Abdourahmane Baldé dit Doura du mouvement Kolda debout remplace Lat Diop.

Abdourahmane Baldé dit Doura président du mouvement Kolda debout vient d'être nommé à la tête de la loterie nationale Sénégalaise (Lonase). Il remplace à ce poste Lat Diop. C'est un homme qui a donné tout au social qui vient d'être récompensé avec ce poste.



Doura ou AB pour les intimes est un jeune koldois qui a marqué la scène politique ces dernières années au Fouladou. Connu avec son mouvement dénommé Kolda debout dont il est le président a bouleversé la politique locale. Ainsi, il est arrivé en troisième position lors des dernières locales pour une première fois . Son mouvement est représenté partout dans la région de Kolda avec ses œuvres sociales comme la réparation de routes impraticables, l'assistance médicale et lutte contre la COVID-19. Cependant, il est le premier à avoir révolutionné aussi le mouvement "navetanes" en rehaussant le cachet des finales.



Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a fait tous son cursus scolaire et sa jeunesse dans sa ville natale Kolda. Après son bac, il continuera ses humanités en France.



A ce titre, il est connu des populations pour son attachement à son royaume d'enfance. C'est pourquoi à chaque fête de Korité, de Tabaski, de Pâques ou Ramadan, il apporte son aide aux communautés sans faille.



Avec sans poste nominatif, il va continuer à faire ses œuvres caritatives comme les consultations gratuites pour les populations avec ses propres moyens financiers. On ne saurait dire tout sur l'homme car la liste de son parcours est loin d'être exhaustive...