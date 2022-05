LISTE BBY À TOUBA / Bathie Sogue alerte : « Des lobbies essayent de nous imposer Galass Kaltum… C’est nous humilier et nous insulter! »

Un véritable malaise s’est installé depuis quelques jours dans les rangs de la coalition Benno Bokk Yakaar de Touba avec, notamment, cette longue attente de la publication de la liste des candidats pour le département de Mbacké par le Président Macky Sall. Plusieurs leaders ont déjà été donnés comme faisant office de tête de liste départementale de la coalition présidentielle. Le dernier à circuler aura été celui de Serigne Fallou Mbacké Gallas Kaltum Mbacké.

Étant donné que la rumeur est visiblement persistante, Bathie Sogue, jeune responsable Républicain, a jugé urgent de taper sur la table et de sonner l’alerte. « Je vis mal et même très mal que des rumeurs donnent Serigne Galass Kaltum, tête de liste départementale de la coalition Benno Bokk Yakaar. Je ne sais pas si ces rumeurs sont avérées, mais si c’est le cas, ce serait une humiliation, une insulte à l’égard de tous les leaders et militants qui ont été de tous les combats aux côtés du Président Macky Sall. Je n’ai rien contre lui et j’aurai même applaudi s’il s’agissait d’un dahira... »

Bathie Sogue de poursuivre son argumentaire. « Je rappelle que Serigne Galass Kaltum avait choisi de quitter l’Apr au moment où le parti et le Président de la République avait le plus besoin de lui. Tout le monde se rappelle qu’il s’en était allé soutenir Idrissa Seck. Et jamais encore nous ne l’avons entendu dire officiellement qu’il avait quitté le Rewmi pour revenir au sein de l’Apr. Le choisir c’est donner deux postes au parti d’Idrissa Seck. Et je signale que ce parti, même bénéficiaire de deux places sur la liste, ne l’aurait pas choisi. »

Il ajoute : « Je rappelle que c’est lors de cette période que le Premier ministre Mahammed Boun Abadallah Dionne s’était fait huer dans la cour du Khalife Général des Mourides. Nous n’avons pas un problème de tête de liste puisque nous avons des responsables politiques aguerris qui n’ont jamais combattu l’Apr ».

Pour lui, précise-t-il, ces rumeurs sont alimentées par des lobbies qui veulent l’imposer comme tête de liste départementale. « Cela ne passera pas. Je ne pense même pas que le Président Macky Sall ait, une seule seconde, pensé porter son choix sur celui-ci... »