LE MINISTRE DE L'ÉLEVAGE À TOUBA - 'Quand on a 16.000 charrettes dans une ville... La peste des petits ruminants nous fait perdre des milliards de dollars '

Aminata Mbengue Ndiaye n'a pas hésité à répondre à la demande qui lui a été adressée d'organiser des journées de consultations gratuites pour chevaux et ânes dans la cité religieuse de Touba.

Venue elle-même conduire les activités, le ministre de l'élevage a dépêché 50 agents vétérinaires. L'objectif étant d'apporter une participation au bien-être animal dans la localité, plusieurs bêtes ont reçu des soins

''Nous avons la journée de l'élevage qui va être organisée, dans la région de Matam et plus précisément à Ranérou-Ferlo. Le thème retenu est, dit-elle, '' la lutte ou l'éradication de la peste des petits ruminants '' qui est une maladie ravageuse et qui existe dans 70 pays en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Aujourd'hui, nous voulons éradiquer cette maladie qui nous fait perdre des milliards de dollars chaque année et c'est pourquoi les autorités des Nations-Unies, comme la FAO, , l'organisation mondiale de la santé animale, tout le monde s'est ligué pour combattre la peste des petits ruminants. Au Sénégal, nous avons déjà notre stratégie que nous avons déjà sanctionnée d'une étude au niveau technique et qui va être bientôt soumise au conseil des ministres pour une adoption politique. Je voudrais vous dire que c'est une maladie qui peut causer énormément de dégâts au niveau des petits producteurs. ''



Le ministre de remettre 59 tonnes d'aliment de bétail aux charretiers au nom du Président Macky Sall.



Plusieurs personnalités ont pris part à la rencontre. C'est le cas des autorités administratives de la région, du maire de Touba Abdou Lahad Kâ, de l'honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga etc...