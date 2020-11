L'hommage de Ronaldinho à Maradona : « Mon ami, mon idole, mon numéro 10... »

De génies, le courant était de suite passé entre l'argentin Diego Maradona et le brésilien Ronaldinho Gaucho. Une amitié illustrée par le touchant message posté par « Dinho » sur son compte Twitter en guise d'hommage suite à la disparition de Maradona ce mercredi après-midi...







« Mes sentiments sincères à la famille et à tous ceux qui aiment ce génie. Mon ami, mon idole, mon numéro 10, merci pour chaque instant passé en ta compagnie, lors de matches ou de dîners. Nos discussions ont toujours été très spéciales et je garderai avec affection tous les moments passés ensemble sur le terrain, où j’étais présent pour t’admirer et rendre hommage à ta grandeur. Tu m’as inspiré pendant ma carrière et, quand je t’ai rencontré et que nous avons joué ce foot il y’a 5 ans, cela a été une des meilleures nuits de ma vie. J’étais sur le terrain avec mes idoles. Repose en paix, mon idole, je t’aime… Le sorcier des sorciers. Éternel », a-t-il posté sur Twitter.