L’ex-président gabonais Ali Bongo et sa famille sont arrivés en Angola

L'ancien président gabonais Ali Bongo Ondimba, qui était en résidence surveillée à Libreville depuis le coup d'Etat d'août 2023 l'ayant chassé du pouvoir, est arrivé vendredi en Angola avec son épouse et son fils, a annoncé la présidence angolaise.



"La famille Bongo a été libérée et vient d'arriver à Luanda", indique un communiqué sur la page Facebook de la présidence angolaise.



Ali Bongo , dont la famille a dirigé pendant 55 ans le Gabon, avait été renversé le 30 août 2023 par le général Brice Clotaire Oligui Nguema et était depuis assigné à résidence dans la capitale Libreville.



La présidence angolaise a également publié des photographies montrant l'ancien dirigeant accueilli à l'aéroport de Luanda.



Cette libération fait suite à des contacts entre le président angolais Joao Lourenço et Brice Oligui Nguema, élu président du Gabon en avril avec près de 95% des voix, précise le communiqué, sans donner de détails.



L'épouse d'Ali Bongo , Sylvia Bongo , 62 ans, et son fils Noureddin, 33 ans, emprisonnés dans l'attente de leur procès pour détournement de fonds publics, avaient été récemment libérés et également placés sous résidence surveillée, selon plusieurs médias gabonais.



Le général Oligui, ex-chef d'une junte militaire, a prêté serment début mai après un scrutin pour lequel les observateurs internationaux n'ont signalé aucune irrégularité majeure.



Le principal rival du général Oligui, Alain-Claude Bilie By Nze, dernier Premier ministre sous M. Bongo, a jugé que la libération de la famille démontre que sa détention "ne respectait pas le cadre de la loi et de la justice".



"Le président Oligui Nguema n'a pas fait preuve de clémence: il a dû s'incliner face aux exigences internationales après ce que tout le monde a compris comme un abus de pouvoir", a-t-il déclaré.



Les avocats de l'épouse d'Ali Bongo, née en France, et de son fils ont affirmé qu'ils avaient subi des tortures pendant leur détention.



Plusieurs médias gabonais avaient récemment rapporté qu'ils avaient été transférés de cellules situées dans une annexe de la présidence vers une résidence familiale à Libreville.



- "Une véritable honte" -

Un député du parlement gabonais de transition, Geoffroy Foumboula Libeka, a qualifié le transfert de la famille, "au milieu de la nuit et dans un silence total", de "véritable honte pour les premiers jours" du nouveau gouvernement.



"Où est la souveraineté du Gabon?", s'est-il interrogé sur les réseaux sociaux, accusant la libération de la famille Bongo d'être "le prix à payer" pour la réintégration du Gabon au sein de l'Union africaine, actuellement présidée par Joao Lourenço.



L'Union africaine (UA) a annoncé le 30 avril avoir levé les sanctions contre le Gabon, qui avait été suspendu de l'organisation suite au coup d'État.



Ce pays de 2,3 millions d'habitants souffre d'un chômage élevé, de coupures régulières d'électricité et d'eau, ainsi que d'une lourde dette publique malgré sa richesse pétrolière.



La présidence gabonaise avait annoncé lundi sur les réseaux sociaux que M. Lourenço avait rencontré M. Oligui à Libreville pour des discussions axées "sur le renforcement de la coopération bilatérale, le bon déroulement des élections démocratiques marquant la fin de la transition au Gabon".



Ils ont également évoqué la levée des sanctions suite à la réintégration du Gabon au sein de l'UA.



Âgé de 66 ans, Omar Bongo, dont l'état de santé serait précaire, était arrivé au pouvoir en 2009, succédant à son père, Omar Bongo Ondimba, qui avait régné pendant 41 ans.



En 2016, il avait été réélu de justesse pour un second mandat avec quelques milliers de voix d'avance, battant le candidat de l'opposition Jean Ping après une campagne marquée par des affrontements sanglants et des accusations de fraude.



Omar Bongo avait été victime d'un AVC en octobre 2018 lors d'une visite en Arabie saoudite, suscitant des spéculations sur sa santé et sa capacité à gouverner à son retour au pays.



Ses apparitions publiques étaient rares, et les occasions où il s'exprimait en direct en dehors du palais présidentiel l'étaient encore plus.



Omar Bongo a dirigé le Gabon durant 14 ans jusqu'à son renversement, quelques instants après avoir été proclamé vainqueur d'une élection présidentielle que l'armée et l'opposition avaient déclarée frauduleuse.