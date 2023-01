L’économie virtuelle bientôt estimée à 1000 milliards de FCFA : l'ordre des experts pour la mise en place d’un dispositif fiscal efficient

Le ministre de la justice, garde des sceaux a présidé ce jeudi, la cérémonie d’ouverture de l’Assemblée générale ordinaire de l’Ordre des Experts. Un cachet particulier a été donné à cette rencontre cette année en faisant d'elle un cadre de réflexion et d’échanges sur le thème « Économie numérique et expertise : quelles perspectives pour l’Ordre national des Experts ? » Selon Ismaïla Madior Fall, l’économie numérique est devenue un moteur de croissance de par les revenus considérables qu’elle génère et contribue grandement à l’économie des pays où elle est en plein essor. « La meilleure traduction de ce phénomène est le développement exponentiel du commerce électronique, l’un des secteurs de l’économie numérique. »



L’expertise et particulièrement celle sénégalaise, a-t-il dit, est intéressée par l’économie numérique et doit y trouver toute sa place. Pour le Président de l’ordre, M. Saliou Dièye, « le Sénégal ne devrait pas être en reste en ce qui concerne la mise en place d’une taxation sur les acteurs du secteur notamment les géants de la technologie. » Le commerce électronique représente plus de 60% du commerce mondial, d’où la nécessité de mettre en place un dispositif fiscal efficient permettant de taxer l’économie virtuelle qui pourrait atteindre 1.000 milliards de FCFA selon les estimations...