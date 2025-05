L'armée pakistanaise dit que l'Inde a attaqué trois bases aériennes avec des missiles

L'armée pakistanaise a accusé samedi l'Inde d'avoir tiré des missiles sur trois de ses bases aériennes, dont une aux portes d'Islamabad, promettant "une réponse" à New Delhi, engagé dans sa pire confrontation militaire avec le Pakistan depuis des décennies.



"L'Inde a attaqué avec des missiles (...) les bases de Nour Khan, Mourid et Chorkot ont été visées", a dit son porte-parole le lieutenant-général Ahmed Chaudhry. Peu avant, des journalistes de l'AFP avaient entendu deux explosions depuis la capitale dont la ville-jumelle, Rawalpindi, abrite la base aérienne de Nour Khan ainsi que les QG de l'armée et du renseignement.