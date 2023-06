L’appel fort de Aminata Touré à Macky Sall: « L’heure est très grave! La voie que vous avez empruntée est sans issue… Il faut sauver le peu qui reste à sauver »

L’ancien Premier ministre Aminata Touré, a pris part à la rencontre de la plateforme F24 dont elle est membre, pour se prononcer sur les fortes violences qui se sont produites ces derniers jours. Connaissant bien le Président Macky Sall pour avoir cheminé avec lui durant des années, la présidente du mouvement « Mimi2024 » commence son propos lors de la conférence de presse ce lundi, par une interpellation au chef de l’Etat face à la situation socio-politique actuelle. « Mr le Président, l’heure n’est pas seulement grave, mais elle est très grave. Il faut se ressaisir pendant qu’il est encore temps. Ceux qui vous invite à prendre cette voie, ne vous rendent pas service car, c’est une voie sans issue… » prévient l’ancien Premier ministre qui fait allusion à cette volonté prêtée au chef de l’Etat de vouloir briguer un 3e mandat.



Sur les violences et la situation tendue du pays, Aminata Touré invite le Président, garant de la paix et de la stabilité de travailler sur des mécanismes juridiques pour faire oublier « le procès de Ousmane Sonko-Adji Sarr » qui n’était selon elle que de la poudre aux yeux.



Mais l’ancienne présidente du conseil économique, social et environnemental interpelle la première dame car, jugeant qu’elle a été au cœur du combat contre le 3e mandat de Abdoulaye Wade en 2012. Selon Aminata Touré, « Marième Faye Sall a, en tant que femme une grande responsabilité sur la situation de ce pays parce qu’elle doit parler avec le président de la République car, elle sait bien ce que les sénégalais ont enduré il y a dix ans ».