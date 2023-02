L’appel à la paix de Monseigneur Benjamin Ndiaye aux acteurs politiques : « Soyons capables au Sénégal de débattre de manière opposée dans la paix et la civilité pour bâtir en commun notre nation… »

C’est en ce moment que les personnalités, notamment religieuses, doivent hausser la voie pour lancer le message qu’il faut, dans ce contexte de tensions politiques. Ce qui s’est passé à Mbacké vendredi dernier, est assez suffisant pour faire revenirà la raison les acteurs politiques. En tout cas, l’église catholique est bien dans son rôle de régulateur de société et de stabilisateur.

Monseigneur Benjamin Ndiaye, évêque de Dakar, entend bien jouer son rôle face à cette situation qui ne présage rien de bon pour le Sénégal. Il faut donc élever la voix. C’est dans cette perspective que l’évêque, lors de la visite de chantier du président Macky Sall au sanctuaire Marial de Popenguine, a tenu un message de sensibilisation à l’endroit de toutes les couches de la société. « Nous prions pour que le pays demeure dans la paix, la concorde et dans le respect de la pluralité de nos options et de nos projets de société », a lancé Monseigneur Benjamin Ndiaye demandant d’avoir la grâce de la paix et de la civilité.

Le guide religieux invite les Sénégalais à débattre de manière opposée et d’échanger sur les différents projets de société et que cela se fasse dans le respect, la civilité et la citoyenneté. Monseigneur Benjamin Ndiaye appelle à bâtir ensemble la nation qui doit être l’objectif commun de tous les sénégalais.

Ces paroles ont été bien appréciées par le chef de l’État, qui l’en a remercié au nom de toute la nation sénégalaise...