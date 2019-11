L’ancien député envoyé à Rebeuss, hier : Les films de son arrestation projetés, Boughazaly parle (enfin) des «bagass » qu’il devait livrer

L’ancien député Seydina Fall dit Boughazaly a été inculpé et placé sous mandat de dépôt hier pour association de malfaiteurs, contrefaçon et fabrication de signes monétaires ayant cours légal sur le territoire national et à l’étranger, blanchiment de capitaux et tentative de corruption.