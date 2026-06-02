L’ancien PM Ousmane Sonko tacle Diomaye et le nouveau gouvernement : « Ils n’ont aucune assise politique »

Ousmane Sonko n’a pas mâché ses mots ce mardi pour qualifier le gouvernement formé par le Premier ministre Al Amine Lô. Pour le président de PASTEF, l’exécutif en place souffre d’un déficit de légitimité politique fondamental.







« Nous avons un gouvernement qui n’a aucune assise politique », a-t-il affirmé, balayant d’un revers de main la coalition mise en avant par la présidence. « Cette coalition dont ils parlent ne représente rien », a-t-il tranché, estimant que le recours à l’étiquette de « gouvernement de technocrates » n’est qu’un aveu déguisé d’isolement politique. « Ils n’ont pas de base politique, ils n’ont pas le choix », a-t-il ajouté.







En définitive, Ousmane Sonko revendique pour PASTEF le monopole de la légitimité populaire au sein de la majorité, rappelant que son parti reste la première force politique du pays, issue des urnes et que gouverner sans elle revient à gouverner sans le peuple.

