L'Union africaine "préoccupée" par la fermeture du territoire américain aux ressortissants de plusieurs pays

L'Union africaine (UA) s'est dite jeudi "préoccupée" par le "possible impact négatif" de l'interdiction aux ressortissants de 12 pays, notamment africains, d'entrer aux Etats-Unis à partir de lundi.



La décision annoncée par le président américain Donald Trump s'applique à l'Afghanistan, la Birmanie, le Tchad, la République du Congo (Congo-Brazzaville), la Guinée équatoriale, l'Erythrée, Haïti, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen.



Les ressortissants de sept autres pays sont visés par des restrictions dans la délivrance de visas: le Burundi, Cuba, le Laos, la Sierra Leone, le Togo, le Turkménistan et le Venezuela.



La Commission de l'UA a dans un communiqué appelé Washington à adopter une "approche plus consultative et engager un dialogue constructif avec les pays concernés."



Elle s'est aussi dite "préoccupée par l'impact négatif potentiel de telles mesures sur les relations interpersonnelles, les échanges éducatifs, les échanges commerciaux et, plus largement, les relations diplomatiques soigneusement entretenues depuis des décennies".



L'exécutif américain, qui mène une politique anti-immigration très restrictive, explique la présence des pays sur cette liste par l'absence d'administrations efficaces pour assurer un contrôle des voyageurs et la tendance des ressortissants de certains pays à rester aux Etats-Unis après l’expiration de leurs visa.



"L'attaque terroriste récente à Boulder, Colorado (Ouest), avait mis en évidence les dangers extrêmes que représente pour (les Etats-Unis) l'entrée de ressortissants étrangers qui n'ont pas été correctement contrôlés" et par ceux "qui dépassent la durée de leur visa", a dit le président américain dans une vidéo postée sur X.



Il faisait référence à l'attaque perpétrée dimanche au cri de "Palestine libre" par un Egyptien n'ayant plus de visa, contre des participants à une marche hebdomadaire en soutien aux otages israéliens retenus dans la bande de Gaza, faisant 12 blessés.