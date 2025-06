L’IAM Éblouit l’Europe et remporte le Concours Avatar 2025 : Mariama Bâ Ressuscitée par l’IA à Bruxelles !

L’événement, organisé à Bruxelles, a rassemblé des équipes venues des quatre coins du monde, mais c’est le projet sénégalais qui a conquis le jury. En présence des représentants de l’ambassade du Sénégal en Belgique, la victoire de l’IAM a été saluée comme un symbole fort du dynamisme de la jeunesse africaine et de son engagement pour les causes sociales.Le trio gagnant — Salimata Mamadou N’diaye, Aboubekrine Diao et Rokhaya Seck — a choisi une figure emblématique pour porter son projet : Mariama Bâ, écrivaine visionnaire et militante infatigable pour les droits des femmes. Grâce à des outils d’intelligence artificielle dernier cri (avatars, chatbots, contenus visuels et sonores), les étudiants ont recréé un compte Instagram dédié à son héritage : @mariamaba_avatarsconcours5 , transformé en plateforme de sensibilisation créative.Ce projet n’est pas sorti de nulle part. Il a été brillamment encadré par M. Malick Faye Diagne, spécialiste en animation 3D et IA, et Mme Coumba Traoré, Directrice de IAM TECH. Tous deux ont été des piliers dans l’élaboration de cette œuvre technologique et mémorielle.Pour IAM, cette victoire n’est pas qu’un trophée de plus à afficher : elle incarne une vision éducative audacieuse, mêlant hautes technologies, engagement citoyen et transmission du patrimoine africain. Elle illustre aussi l’ouverture internationale de l’institution et son ambition de former des leaders du futur.À travers cette initiative, l’IAM démontre qu’il est possible de réconcilier innovation et tradition, intelligence artificielle et mémoire collective, tout en plaçant l’égalité des genres au cœur du progrès technologique.Mariama Bâ, icône de la lutte féministe africaine, n’a jamais été aussi vivante. Grâce à l’IA, sa voix continue d’inspirer… et de rayonner bien au-delà des frontières du Sénégal.