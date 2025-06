L'Etat va-t-il continuer à rester impassible face à la situation catastrophique de la presse sénégalaise ? ( Par Ibrahima Lissa FAYE )

Excellence Monsieur le Président de la République,

Monsieur le Premier Ministre,





C'est avec une profonde inquiétude que je m’adresse à vous concernant la situation alarmante que traverse la presse sénégalaise. Elle nous interpelle tous en tant que leader et/ou simple citoyen. Une action salutaire et urgente s’impose sinon l’histoire retiendra, que de manière délibérée, une mise à mort du secteur des médias est savamment planifiée et orchestrée. J’en appel à votre empathie à votre responsabilité devant l’histoire. En effet, depuis plus d'un an, notre secteur subit une asphyxie progressive résultant de “mesures iniques et inappropriées”, mettant en péril non seulement la survie économique des entreprises de presse, la dignité, l'indépendance et le professionnalisme de ses travailleurs mais également la liberté d'information qui constitue un pilier fondamental de notre démocratie.





Cette tradition d'une presse indépendante, crédible et professionnelle est l'oxygène de notre démocratie. Elle garantit la transparence des Institutions, favorise le débat public éclairé et constitue un contre-pouvoir essentiel. Des valeurs qui ont beaucoup contribué à votre accession au pouvoir et que le parti Pastef prône depuis sa création. Notre pays, reconnu pour sa tradition démocratique exemplaire en Afrique, ne peut se permettre de voir s'affaisser ce rempart contre l'arbitraire et la désinformation. Quel que soit le reproche qu'on puisse faire aux médias, de manière générale, ils constituent la vitrine, un maillon important de notre chère Nation. La crédibilité de nos médias, fruit d'années de professionnalisme et d'engagement, est aujourd'hui menacée par des conditions économiques insoutenables.









Lors du Conseil des ministres du 7 mai 2025 et en août dernier, vous-même, Son Excellente, Monsieur le Président de la République, avez donné des instructions claires pour qu'une attention particulière soit portée à la situation de la presse. Cependant, depuis lors, aucune action concrète n'a été entreprise pour donner suite à cette directive. Plus préoccupant encore, nous observons une absence totale de volonté de notre Tutelle d'ouvrir un dialogue constructif.





Suite à votre invitation, le Patronat de presse a adressé une demande d'audience au ministre de la Communication, des Télécommunication et du Numérique. Mais, au détour d’une lettre-réponse, datée du 27 mai, empreinte de vitriol et de condescendance, Monsieur Alioune Sall n'a même pas daigné proposer une date de rencontre. Depuis le dépôt des conclusions des Assises Nationales de la Presse et même bien avant, nous constatons avec regret que le ministre déroule en solo ce qui semble être un agenda personnel, souvent, en violation des textes qui régissent le Secteur des Médias.





Au-delà des considérations institutionnelles, c'est la situation sociale des travailleurs qui nous alarme le plus. Pour preuve, à la veille de la fête de Tabaski, les hommes et femmes des médias se trouvent dans un désarroi total. Beaucoup croulent sous le poids d'arriérés de salaires s'étalant sur

plusieurs mois. Certains sont menacés d'expulsion de leur logement, tandis que d'autres voient leurs familles se disloquer sous la pression des difficultés économiques. Cette situation déjà gravissime va être accentuée par l'impossibilité pour ces professionnels de couvrir les dépenses liées aux importantes fêtes religieuses.









Son Excellent, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier Ministre, en tant que garants des Institutions, vous n'êtes pas sans savoir que la presse professionnelle incarne une part essentielle de la souveraineté nationale. L'histoire récente de certaines contrées africaines nous enseigne que la vulnérabilité du secteur médiatique peut être exploitée par des forces obscures contribuant à déstabiliser des pays entiers. Sans une presse forte, indépendante et crédible, c'est la voix même de notre Nation qui s'éteint, laissant place aux rumeurs et aux manipulations.





Face à cette situation qui ne peut plus perdurer, je vous appelle solennellement à :









- Intervenir personnellement pour un dialogue constructif entre le Gouvernement et les acteurs de la presse





- Mettre en place des mesures d'urgence pour soulager la détresse financière des entreprises de presse et de leurs employés





- Veiller à l'application effective des conclusions des Assises Nationales de la Presse





- Garantir que les textes régissant le secteur soient respectés par tous et mis à jour





- Soutenir les initiatives visant à renforcer le professionnalisme et la crédibilité des médias sénégalais





Le Sénégal a toujours pu compter sur des bonnes volontés, des médiateurs, des facilitateurs qui ont aidé à résoudre discrètement des crises. Mais hélas, cette fois-ci, la presse semble abandonnée à son sort. Ceux qui ont tenté tout au début ont buté sur une fin de non-recevoir de certaines autorités qui seraient sous l'influence de certains faucons aux desseins inavoués. Il est vital actuellement que le père de la Nation et le chef du Gouvernement que vous êtes, soient très sensibles à la grave situation de vulnérabilité croissante du secteur des médias.





Certes, il n'y a aucune guerre, aucune velléité de confrontation de la part de la presse. Encore que même s’il en existait, permettez-moi, Son Excellence, Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier Ministre, de vous rappeler cette sagesse universelle : toutes les guerres finissent autour d'une table. Aujourd’hui plus qu’hier, le délitement continu du tissu socio-économique des employés des médias requiert une réaction rapide à la hauteur de la gravité de la situation du moment. Et, cela passera inéluctablement par l’ouverture d’un dialogue avant que l'irréparable ne se produise.





Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier Ministre, préserver une presse crédible et professionnelle n'est pas seulement une question économique, c'est un impératif social et démocratique pour l'avenir du Sénégal. Nous vous exhortons à prendre les mesures qui s'imposent pour sauver la presse sénégalaise et, à travers elle, préserver un pilier essentiel de notre démocratie et un pan important d’un secteur pourvoyeur d’emplois.





Dans l'attente d'une réaction à la hauteur des enjeux, veuillez agréer, Excellence Monsieur le Président de la République, Excellence Monsieur le Premier Ministre, l'expression de notre très haute considération.



*Ibrahima Lissa FAYE

Président de l’Association des Éditeurs et Professionnels de la Presse en Ligne (APPEL)*