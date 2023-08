L’État français victime de son arrogance en Afrique : Jacques Attali « pédale les mélanges » en parlant de " suicide en Afrique"

- El Hadji Gorgui Wade Ndoye- Journaliste accrédité auprès des Nations-Unies, Genève. Petit fils direct du citoyen français El Hadji Daouda Wane envoyé en France pour sauver son pays du nazisme hitlérien.

Non JacquesAttali, j'ai ri en lisant votre texte : “Quand l’Afrique est au bord du suicide”. Le gourou perdu dans les bois sacrés du continent premier ? LOL! Non Monsieur, c'est l’État colonial français qui est en suicide ! Un peu d’humilité ! Please !Pauvre Attali. Le monde ancien est mort !Personnellement, je suis contre les coups d’État. Je suis un Républicain, je défends l’État et ses institutions tant qu'ils incarnent nos inspirations de commune volonté de vie commune. C'est connu !Je vous reproche de faire une lecture aveugle et nombriliste de la situation actuelle des pays africains, avec la généralisation abusive, mais aussi la feinte de dire clairement que c'est l'Afrique francophone (anciennement française donc et soumise au diktat de la gourmandise de l’État à Paris) qui traverse une épidémie de coups d’État ! Dites-le, l’ancienne Afrique occidentale française (Aof) a un problème avec la démocratie. Pour vous qui êtes si intelligent, je le pense, ne serait-il pas inintéressant de voir aussi les responsabilités de la France ? Ne pas répondre à cette nécessité, c'est bien faire preuve d'inélégance intellectuelle pour rester poli devant vous qui avez servi tant l’État de France et aidé son actuel chef qui a perdu le Nord depuis longtemps avec ses gesticulations et déclarations intempestivement inappropriées de déplacées. L’État français d'aujourd'hui, qu'a -t- il fait pour soutenir des pays comme le Sénégal pour l'accompagner dans son ancrage démocratique et son émergence ? Les pays les plus pauvres au monde sont dans ce qui est appelé, vulgairement, le pré-carré français malgré la richesse de leur sous-sol. Depuis Nicolas Sarkozy de Nagy Bocsa, le discours des locataires de l'Élysée envers l'Afrique, notamment, francophone est immature, arrogant, inamical et conquérant mais surtout inopérant. Rien de constructif, ou peu ! Pourtant leurs aînés même s'ils cautionnaient l'exploitation éhontée de l'Afrique par des multinationales occidentales et françaises, et certains parmi eux, participé et ou ordonné l'assassinat de leaders africains, savaient avoir de la retenue, du moins en public.Heureusement, nous savons faire la différence entre l’État français arrogant, colonial, gourmand et tristement nombriliste et la majorité du peuple de France et de ses cultures. Cette France avec laquelle nous partageons tant de valeurs, tant de souffrances, avec qui une partie de nos peuples ont mêlé leur sang, mais cette France si oublieuse, qui dit la voie droite et qui "chemine sur des chantiers obliques".Votre texte enfin, et j'y reviendrai, est un appel encore à votre folie idéelle du "White burden" (Le Fardeau de l'homme blanc). L'Afrique que vous dites noire, depuis que noir cessait d’être la couleur de la vie de la noblesse alors que le blanc symbolisait la mort et l’inertie etc, n'est pas la face des ombres de votre Lumière. L'Afrique, n'est pas que le berceau de l'Humanité, elle est et demeure malgré ses fatras, l'âme du monde, son passé, son présent et son avenir. Si vous aviez compris que même l'Algérie considérée comme votre Département ne demandait pas l'indépendance mais une chose si naturelle : l'EGALITE, qui est au coeur même de votre devise nationale, peut-être, que nos pays africains ne seraient pas "souverains" en 1960. C’est d’ailleurs une hypothèse qui ne souffre d’aucun doute ! Ce qui fait peur à la France, cher Monsieur Attali, c'est bien ce mot: Égalité! Je vous laisse y plancher et nous revenir, cher grand frère ...Enfin, sachez que l'Afrique n'a jamais signé un contrat avec le suicide. JAMAIS ! Aux temps les plus sombres de l’esclavage et de la colonisation, nos grands-mères psalmodiaient dans les oreilles de leurs frères en captivité, là-bas, sur les autres côtes de l’Atlantique « N’oubliez jamais d’où nous venons. Rentrons en Afrique ». L’Afrique la terre mère, la terre nourricière ne sera pas honteuse de tout ce qu’elle a pu donner à ses enfants. Sans ressentiment ! Ce continent premier, résolument résilient, longtemps obligé à se courber, ne rompra pas l’échine !L'Afrique est aujourd'hui plus que jamais fière et debout et continuera, tout en se guérissant de ses propres plaies, tout en affrontant ses propres démons, avec parfois un leadership médiocre mais le plus souvent affilié aux anciens auto-déclarés « maitres », à tendre ses mains fraternelles fermes dignes et généreuses au reste du monde. A TOUT LE MONDE ! C'est le devoir des Filles et fils Aînés de la Terre! In cha Allah!Wake UP Occident ! Réveille-toi, État français ! Wake up la petite intelligentsia cathodique qui aime à se regarder ! Things fall apart ! C’est votre monde de domination de l’homme pas l’homme qui s’est suicide, qui se meurt et qui laissera la place à un autre monde, plus humain, plus égalitaire, plus juste, plus fraternel. Amen !