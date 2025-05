L’Association des Managers et Agents d’Artistes (AMAA) lance la 2ème édition du forum du SMES

En prélude de la 2ème édition du forum du Salon de la Musique, de l’Entrepreneuriat culturel et de l’Innovation Technologique (SMES), l’Association des Managers et Agents d’Artistes (AMAA) a tenu une conférence de presse pour parler de cet évènement qui se déroulera sous 3 jours.



Pour le président de l’association des managers et agents d’artistes du Sénégal, Moustapha Ndiaye, le but est de lancer le Forum SMES qui est une nouvelle initiative de l’association après plusieurs activités. Prévu du 26 au 28 juin, avec la complicité de la directrice, cette rencontre professionnelle va accueillir des acteurs au plan national et international avec des invités venant de la France, de la Côte d’ivoire, du Congo, du Canada et du Brésil.



Comme programme, des forums, des salons, des foires professionnelles de grands labels nationaux et internationaux seront au menu de ses retrouvailles. De plus, un marché de musique derrière pour la grande scène, panels sur les 2 salles et des présentations de programmes, des projets concernant les dispositifs que l'État du Sénégal a proposés aux jeunes entrepreneurs, seront aussi de la partie.



Le thème concerne l'industrie culturelle actuelle avec les nouvelles technologies. Parce que l’Intelligence artificielle (IA) prend encore beaucoup plus de place autant sur les artistes, sur les compositions, sur les textes que sur les créations graphiques. Une manière pour eux de parler de cette transition entre ce qu’on connaissait, l’intelligence artificielle, les nouvelles technologies et de voir son apport en économie, la structuration de l’économie.



La directrice de la maison de la culture Douta Seck, Aby Faye, entend jouer sa partition sur l’appui institutionnelle et la mise à disposition de l’espace, du personnel, des conseillers entre autres. Dans ses propos, il renseigne que l’innovation de taille sera du côté de la technologie du numérique, surtout de l’intelligence artificielle en accompagnant les artistes, les acteurs culturels et les managers à créer des contenus qui seront véhiculés sur le plan international. D’où l’intérêt de ce salon qui permettra à tous ces artistes de créer des contenus et de leur montrer la voie à suivre pour être compétitifs sur le plan national et international. Elle affirme qu’ils feront le maximum pour convaincre les ministères à participer à ses activités pour la pérennisation.