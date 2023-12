L'Afrique a réalisé des avancées significatives contre le VIH/SIDA au cours de la dernière décennie.

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le continent africain connaît un véritable développement concernant ses moyens de lutte contre la dangereuse maladie sexuellement transmissible qu'est le VIH/Sida.

Il se remarque une prise de conscience accrue des populations africaines s'agissant de la présence du VIH/SIDA au sein de leurs sociétés respectives. En effet, ce progrès dans les régions africaines se remarque avec les récents chiffres relevés sur le compte officiel du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique (AFRO). On y apprend qu'un nombre de 87% de personnes vivant avec le VIH/SIDA ont pleinement connaissance de leur statut, qu'ensuite 77% d'individus séropositifs suivent volontairement un traitement pour leur état de santé et qu'enfin, 68% portant le virus ont une charge virale indétectable.

Cette transparence aide à se rassurer du poids exact de la présence du VIH/SIDA sur le continent africain, et de vérifier l'intérêt des personnes concernés. Bien que rassuré par les efforts grandement fournis pour veiller à la sensibilisation et la communication sur le sujet, AFRO souligne que "toutefois, pour mettre fin au sida en tant que menace pour la santé mondiale d'ici à 2030, les gouvernements doivent renouveler leur engagement en augmentant les ressources pour lutter contre la maladie et renforcer les systèmes de santé..."