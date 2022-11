L’ASPT lance son nouveau magazine ‘’Les Échos de la Destination Sénégal’’

L’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT) lance son premier magazine dédié aux Voyages et au tourisme dénommé ‘’Les Échos de la Destination Sénégal’’.Dans sa mission d’assurer la mise à disposition permanente d’informations sur la Destination Sénégal, l’ASPT publie un magazine trimestriel et une newsletter mensuelle destinés à toute la chaîne de valeur touristique.Dans ‘’Les Échos de la Destination Sénégal’’, l’ASPT fournit toutes les informations sur ses activités et sur l’actualité du secteur.Le magazine renferme de grands reportages sur les sites touristiques et les produits phares, des notes et carnets de voyage et des nouvelles sur l’actualitéet les tendances internationales.‘’Les Échos de la destination’’ accorde également une grande place à la culture, à l’art et aux grands évènements abrités par le Sénégal.Le magazine trimestriel et la newsletter mensuelle viennent renforcer la nouvelle politique digitale de l’ASPT qui adopte de façon progressive la suppression des supports matériels face aux exigences écologiques.Ce magazine en format PDF sera aussi accessible via un ‘’code à réponse rapide’’ ou code QR. Cette démarche permet à la destination Sénégal de consolider ses politiques sur le tourisme durable et l’écotourisme.Ces nouveaux dispositifs d’informations et de communication sont destinés à toute la chaine de valeur touristique, aux partenaires de l’ASPT, aux institutionnels, aux ambassades et consulats, aux établissements culturels et au grand public national et international.Cliquez sur ce lien ou scannez ce code QR pour téléchargez ‘’Les Échos de la Destination Sénégal’’Scannez et explorez la Destination Sénégal