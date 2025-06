Kush, tramadol et deals aux Baux maraîchers : 9 dealers dont 7 étrangers arrêtés par l’OCRTIS

17 képas de Kush

30 comprimés de tramadol

33.000 francs CFA

Du matériel de conditionnement de drogue

Coup de filet majeur dans le milieu de la drogue à Dakar. La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de la capitale, relevant de l’OCRTIS, a procédé ce mardi 4 juin 2025, à l’interpellation de neuf (09) individus, dont sept (07) de nationalité étrangère et deux (02) Sénégalais, aux alentours du très fréquenté garage « Les Baux maraîchers ».Cette opération ciblée fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant un vaste réseau de trafic de drogue opérant dans la zone, notamment autour des produits tels que le Kush, le chanvre indien, et divers psychotropes.La mission de surveillance, menée par les limiers de la BRS, a permis de cibler et neutraliser plusieurs points de deal et d’appréhender les principaux animateurs du réseau. Au moment de leur arrestation, les mis en cause étaient en possession de :L’ensemble des individus arrêtés a été placé en garde à vue. Les investigations se poursuivent pour identifier d’éventuels complices et démanteler toute la chaîne du trafic, qui semble largement structurée et transnationale.La Police nationale, à travers l’OCRTIS, réaffirme son engagement total dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, fléau qui gangrène la jeunesse et déstabilise les quartiers populaires.