Koungheul : Le cri du cœur de la population contre les coupures d'eau et d'électricité.

À Koungheul (région de Kaffrine), les coupures d'eau et de courant y sont très fréquentes. Les populations qui sont très affectées par ces manquements, ont décidé de faire face à la presse afin d'interpeller les décideurs sur leur sort.



Ce matin, la jeunesse de Koungheul dont les membres du mouvement " Bénéne Mélo" et les différents corps de métier, ont fustigé cette situation en lançant un appel aux autorités étatiques afin qu'une solution soit rapidement trouvée face à ces coupures. D'après eux, le département est resté plus de 24 heures sans le liquide précieux encore moins l'électricité. Et en plus, des démarches ont été effectués auprès des responsables mais en vain.



La population de Koungheul dénonce aussi la mauvaise qualité de l'eau dans cette zone...