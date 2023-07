Koungheul/ Cas de meurtre à Ribot Escale: Un jeune berger transhumant tué d'un coup de coupe-coupe

Les faits se sont produits ce 25 juillet 2023 aux environs de 1h30mn. Les éléments de la brigade de Ribot Escale ayant été informés d'un cas de meurtre sur un jeune berger, se sont très vite déportés sur les lieux du drame.



Le corps du jeune Ngadiary Tall baignant dans une mare de sang, a été trouvé sur place.



Tout est parti d'une affaire de téléphone portable. Un nommé Alpha Dème dont le portable était tombé en panne, l'avait remis au sieur Samba Lam pour réparation.

Finalement, une altercation s'en est suivie portant sur une somme de 500 Fcfa. Pris à partie par les nommés Amadou LAM, Samba LAM et Ngadiary Tall, Alpha aurait ramassé un coupe-coupe avant d'asséner un coup mortel à un de ses vis-à-vis du nom de Ngadiary Tall qui meurt sur le coup. Dans la foulée, Samba Lam a été blessé à l'arcade.



Le corps de la victime a été acheminé au district sanitaire de Koungheul et le mis en cause interpellé et conduit à la gendarmerie. Une enquête a été ouverte...