Korité-Grande Mosquée de Dakar : l’Imam Moussa Samb appelle à préserver l’esprit du Ramadan au quotidien

L’imam de la Grande Mosquée de Dakar, Imam Moussa Samb, a invité les fidèles à perpétuer les bonnes pratiques adoptées durant le mois béni du ramadan.
Dans son sermon, il a exhorté les sénégalais à maintenir les valeurs de solidarité, de générosité et de discipline qui ont rythmé leur quotidien pendant le Ramadan. Selon lui, ces comportements ne doivent pas être limités à une période donnée, mais s’inscrire durablement dans la vie sociale.
L’imam a également insisté sur l’importance des bonnes manières, du respect mutuel et des œuvres de bienfaisance, soulignant que ces attitudes constituent des piliers essentiels pour renforcer la cohésion sociale et le vivre-ensemble au Sénégal.
Dans son sermon, il a exhorté les sénégalais à maintenir les valeurs de solidarité, de générosité et de discipline qui ont rythmé leur quotidien pendant le Ramadan. Selon lui, ces comportements ne doivent pas être limités à une période donnée, mais s’inscrire durablement dans la vie sociale.
L’imam a également insisté sur l’importance des bonnes manières, du respect mutuel et des œuvres de bienfaisance, soulignant que ces attitudes constituent des piliers essentiels pour renforcer la cohésion sociale et le vivre-ensemble au Sénégal.
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