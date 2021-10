Kolda : Le préfet du département fait retirer les cahiers portant effigie de Mame Boye Diao.

Le préfet du département de Kolda a décidé de mettre fin à ce qu'on pourrait appeler « les cahiers de la polémique ». En effet, le directeur des domaines, responsable politique de l'APR, candidat à la candidature pour la mairie de Kolda, avait voulu offrir aux potaches de sa ville des fournitures scolaires, afin de leur permettre de passer une rentrée des classes sans grosses difficultés.



Mais mal lui en prend, car ce dernier a eu la mauvaise idée de mettre sa photo sur la couverture des cahiers. Suffisant pour susciter la colère des organisations de la société civile, des acteurs politiques et aussi des syndicats d'enseignants.



Certainement très sensible à la polémique soulevée par ces cahiers, le préfet du département de Kolda, a demandé à l'Inspecteur de l’Education et de la Formation de Kolda, de ne pas distribuer ces fameux cahiers.



Ce qu'il faut dire c'est que fort heureusement ces cahiers depuis leur réception n'avaient pas encore été distribués et avaient été gardés en lieu sûr dans une école de la place.



Sur instruction du préfet donc, ces cahiers ont finalement été récupérés par l'IEF et ne seront point distribués. En tout cas, pas dans leur présentation actuelle...