Khossanto/Éducation : appuyée par la SGO, la mairie débloque 6 millions.

Le Haut conseil des collectivités territoriales et maire de Khossanto, M. Mamady Cissokho, a remis des fournitures aux deux (2) CODEC de Khossanto et de Diakhaling en présence du président de la commission éducative de la mairie, des APE, des CGE, conseillers et les notables de Khossanto. Au total, c'est un montant de 6 millions de francs de fournitures scolaires qui ont été distribués aux élèves de la commune. Ce geste de la mairie a été rendu possible grâce à l'accompagnement de son principal partenaire ENDEAVOUR / SGO. Un geste vivement salué par le maire qui a tenu à remercier la société minière. Cette année le maire compte mettre l'éducation au centre des actions du conseil municipal "pour un citoyen de demain respectueux de la république et des valeurs sociales", a-t-il dit. Il compte également s'attaquer à l'éradication des abris provisoires dans la commune.