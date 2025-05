Khadim Bâ, l’arme du rapport secret : ce document explosif qui pourrait tout changer

Le vent tourne-t-il pour Khadim Bâ ? C’est la question que l’on est en droit de se poser à la lumière du rapport d’expertise explosif remis récemment au Parquet financier. Le quotidien L’Observateur révèle les dessous d’un document volumineux, signé du cabinet Cecogex, qui pourrait bien rebattre les cartes dans l’une des affaires politico-financières les plus suivies de ces derniers mois.







Incarcéré depuis le 4 octobre 2024, l’homme d’affaires Khadim Bâ est au cœur d’une tourmente judiciaire aux multiples ramifications : faux et usage de faux, importation illicite, infraction au code des changes, escroquerie sur fonds publics, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé. Des charges lourdes qui l’ont conduit derrière les barreaux. Mais voilà que surgit un document potentiellement décisif, fruit de longs mois d’investigations techniques menées par l’expert Gory Ndiaye, désigné par le Pool judiciaire financier (PJF) pour passer au crible les opérations de Dermond Oil, entreprise dirigée par Khadim Bâ.







Un rapport qui bouscule les certitudes







Selon L’Observateur, le rapport du cabinet Cecogex, d’une soixantaine de pages, est un véritable pavé dans la mare. Il analyse minutieusement les transactions entre Dermond Oil et l’Administration douanière entre 2017 et 2023, retraçant les flux financiers, les importations d’hydrocarbures, les commissions versées, ainsi que les avantages financiers tirés de contrats avec la société Dermond Oil & Gaz Fze. Ce rapport n’omet aucun détail, insistent les avocats de Khadim Bâ.







Sur les droits d’importation, l’expert tranche : Khadim Bâ ne serait pas redevable, n’ayant pas été l’importateur direct des produits. L’Observateur rapporte que cette conclusion s’appuie sur les déclarations d’un cadre des Douanes, Birahim Souna Fall, qui aurait clairement désigné la Société africaine de raffinage (SAR), Total et Touba Oil comme les véritables importateurs. Les opérations financières, quant à elles, transitaient par la BCEAO, du fait d’un manque de devises dans les banques commerciales.







Une intervention dictée par l’État ?







Plus troublant encore, l’expertise conteste l’accusation de non-rapatriement de 45 milliards de FCfa. Me Djiby Diallo, avocat de Khadim Bâ, soutient que son client a agi sur instruction expresse de l’État du Sénégal, en pleine crise énergétique. Selon lui, Khadim Bâ aurait même consenti à opérer à perte pour garantir la stabilité de l’approvisionnement en électricité via les importations assurées par la SAR. L’avocat affirme, documents à l’appui, que 382 milliards de FCfa ont bel et bien été rapatriés au Sénégal durant la période visée, bien loin des montants supposés dissimulés.







Une demande de liberté relancée







À la lumière de ces révélations, la défense compte relancer la procédure de demande de mise en liberté provisoire. Ce rapport constitue une pièce maîtresse de leur stratégie. Pour Me Diallo, il jette le doute sur la solidité des fondements mêmes de l’accusation.







Mais la partie est loin d’être gagnée. Le Parquet financier reste pour l’heure silencieux sur l’impact qu’il accordera à ce document. Car, malgré les éclaircissements apportés par l’expertise, les chefs d’accusation demeurent nombreux et graves, et le nom de Khadim Bâ reste entaché de soupçons de blanchiment de capitaux et d’escroquerie sur fonds publics.







Vers un nouveau tournant judiciaire ?







L’affaire Khadim Bâ, telle que rapportée par L’Observateur, est désormais à un tournant. Si le rapport du cabinet Cecogex s’avère aussi décisif que l’espère la défense, c’est potentiellement toute la procédure qui pourrait être reconsidérée. Reste à savoir si le Parquet acceptera de revoir sa position à l’aune de ces nouvelles données.