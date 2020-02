Keur Massar / Parcelles U12 : La famille Diaby perpétue l’œuvre de leur père Cheikh A. Diaby avec la construction d’une grande Mosquée.

L’initiative découle d’un homme, d’un érudit, Cheikh Abdoulaye Diaby en l'occurrence, qui a construit de 1978 à 2017 des mosquées dans plusieurs régions du Sénégal.



Ainsi, ce dimanche, Soryba Diaby, fils de Cheikh Abdoulaye Diaby avec les autres membres de la famille Diaby, se sont retrouvés à Keur Massar dans le quartier des Parcelles U12, pour appuyer cette initiative qui a vu aussi l’implication de la population locale. En passant par les notables du quartier, les imams, chefs religieux et coutumiers, tous ont salué cette belle initiative qui montre que la famille de Cheikh Abdoulaye Diaby, n’a pas oublié le souhait de leur père.



Cheikh A. Diaby, ayant consacré toute sa vie à l’Islam, avait instruit ses proches, fils et amis de faire en sorte pour matérialiser son vœu qui était de faire dans ce lieu des Parcelles assainies unité 12, « une représentation islamique » à travers cette mosquée.



Les personnalités religieuses présentes ont procédé à la pose de la première pierre et se sont quittés après avoir formulé des prières pour toute la communauté musulmane.