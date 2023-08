Keur Ayib/ Empêchée de faire la traversée par la police au poste frontalier: " L'année dernière je suis passée mais évidemment j'avais l'étiquette de Benno Bokk Yakaar..."( Aminata Touré)

L'ancien Premier ministre a fait face à la presse cet après-midi à Kaolack pour se prononcer sur l'actualité nationale et internationale.



Une occasion saisie par Aminata Touré pour se prononcer sur les tracasseries à la frontière pour les sénégalais du sud du pays qui doivent faire la navette tous les jours. Nonobstant le refus de la police de la laisser traverser pour rejoindre la Casamance.



" Il faut féliciter les aller-retours entre une partie de notre territoire et d'autres parties de notre territoire. C'est d'ailleurs le cas puisque que l'année dernière je suis passée mais évidemment j'avais l'étiquette de Benno Bokk Yakaar, on ne m'a pas demandé de carte d'identité ni autre", a-t-elle réagi.



" Je pratique toujours la courtoisie...Je me suis entretenue très courtoisement avec nos forces de police. D'ailleurs, je suis passée par un autre chemin où cela s'est passé tout à fait normalement. Donc, il faut toujours rétablir les faits. Il faut toujours rétablir la vérité...", a-t-elle ajouté.



" Je comprends peut-être que c'est les effets Branco mais moi je ne suis pas Branco, je suis Aminata Touré...", a-t-elle conclu.