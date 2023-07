Kédougou : des jeunes s'engagent pour la protection des bus de Dakar Dem Dikk.

Victime d’actes de vandalisme lors de manifestations, la Société nationale de transport public de voyageurs, Dakar Dem Dikk SA reçoit ces derniers temps d’importantes vagues de soutien allant dans le sens de la sensibilisation pour la pérennité de la société.



En effet, au moment où les légendes de la génération 2002 s’apprêtent à disputer, ce 15 juillet, un match de sensibilisation avec l’équipe de Dakar Dem Dikk, les jeunes de Kédougou viennent d'appliquer l'adage selon lequel « charité bien ordonnée commence par soi-même ». Pour apporter leur pierre à l’édifice et soutenir la société nationale, ces derniers ont mis en place l'Amicale des Jeunes pour la Sensibilisation et la Protection des Bus de DDD.



Cette jeunesse mobilisée derrière leur maire et Directeur Général de la société nationale de transport, apporte sa touche personnelle à la campagne de sensibilisation déjà entamée par la Direction Générale sous la houlette du top manager M. Ousmane Sylla.



Les jeunes s’engagent ainsi à soutenir et promouvoir toutes les actions de M. Ousmane Sylla. L’amicale se donne également pour mission la vulgarisation des valeurs citoyennes pour le développement de la région de Kédougou.



Leur geste fort inspirant est un exemple à partager avec tous les jeunes des autres régions restantes avec seul objectif : protéger leur patrimoine national. Pour rappel, Dakar Dem Dikk est investie d’une mission de service public d’intérêt général d’où l’importance capitale de faire de sa pérennité une priorité.