Kédougou/Éducation : le CD, dirigé par Mamadou S. Sow, livre aux écoles 150 tables bancs et 08 bureaux fabriqués par les élèves du lycée technique.

Le chef de l’Etat Macky Sall invite depuis plus de cinq ans le gouvernement, à opter pour le mobilier national dans les commandes publiques. Une manière pour lui d’encourager et d’accompagner les artisans locaux. Cette volonté politique, le conseil départemental de Kédougou, dirigé par le ministre chargé des droits humains et de la bonne gouvernance, Mamadou Saliou Sow, l’a bien comprise, lui qui vient d'injecter 7 millions de nos francs pour accompagner l'éducation dans le département. Au total 150 tables bancs et 08 bureaux ont été fabriqués par les élèves du lycée technique et minier, Mamba Guirassy de Kédougou. Ce mobiliser est mis à la disposition des collèges et lycées du département. La cérémonie de réception s'est tenue ce mardi 18 avril 2023 au lycée technique industriel et minier de Kédougou, sous la présidence d'Amadou Séga Keïta, 1er vice-président du Conseil départemental.

Lassana Touré, principal du CEM commune II et porte-parole des chefs d'établissement, a magnifié “ce geste de haute facture du Conseil départemental qui vient régler une bonne partie des difficultés liées aux tables bancs.” Pour lui cette nouvelle dotation est venue à son heure et suite aux expressions de besoins des établissements transmis à l'IEF qui les a remontés au niveau du CD.” L'inspecteur de l'éducation et de la formation, Mamadou Barry, à son tour, a exprimé toute sa satisfaction à l'égard du Conseil départemental. Il fera un bref rappel des grandes réalisations effectuées au cours de l'année 2022- 2023, notamment la construction d'un collège à hauteur de près de 100 millions, le bloc scientifique technique (BST) à hauteur de 20 millions, la réhabilitation du collège annexe Bakary Dansokho à un peu près de 40 millions. Ces investissements structurels de grande envergure prouvent encore une fois l'oreille attentive que prête le Conseil départemental aux autorités éducatives, a-t-il indiqué.

Le premier vice-président du Conseil départemental, Amadou Séga Keïta, a profité de l’occasion pour annoncer la signature d’une nouvelle convention entre le Conseil départemental et le lycée technique de Kédougou, dans le but de fabriquer des tables bancs pour les lycées et collèges du département. Il a également souligné la qualité du bois et de l'ouvrage des tables bancs fabriqués par le lycée technique. Une convention de formation d'une vingtaine de jeunes de Dimboly et de Fongolimby, dans le domaine de l'électricité bâtiment avait été signée entre le CD et le lycée technique.