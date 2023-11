Kédougou/Conseil Présidentiel: les travaux de la dorsale électrique Bandafassi-Salémata distante de 69 km, polarisant 32 villages, lancés

Avant d’inaugurer la route Kédougou-Salemata, et après avoir lancé les travaux de la route de Dindefelo, le Président Macky SALL a lancé ce 14 Novembre 2023, les travaux de la dorsale électrique Bandafassi-Salémata, qui s'étendra sur une ligne de 69 kilomètres avec une capacité de 30 kilovolts.



Ce projet de grande envergure polarise 32 villages et devrait permettre à plus de 23 000 personnes d'accéder à l'électricité.



Le chef de l'Etat a également rappelé les efforts consentis dans ce domaine stratégique, avec un investissement de plus de 400 milliards de francs pour l'accès universel à l'électricité dans la zone.