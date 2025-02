Karim Xrum Xax critique vivement Diomaye et Sonko : « Ils n’ont qu’à démissionner s’ils ne parviennent pas à régler les problèmes des Sénégalais… »

Abdou Karim Gueye, plus connu sous le pseudonyme « Xarim Xrum Xax », après une période de grâce de dix mois marquant les premiers pas du régime actuel, exprime sa déception face à la direction prise par Diomaye et Sonko. Selon lui, ces derniers ne sont malheureusement pas sur la bonne voie. Abdou Karim Gueye déplore leur attentisme et leur incapacité à répondre aux urgences auxquelles les Sénégalais sont confrontés.



Lors d’une émission diffusée sur un média en ligne local, le coordonnateur de la plateforme citoyenne « Nittu Degg » a vivement critiqué le tandem Diomaye-Sonko : « Je constate que ces personnes au pouvoir ne parviennent pas à résoudre les difficultés auxquelles les Sénégalais font face. À ce stade, je pense qu’ils devraient faire preuve de grandeur en s’adressant ouvertement à la population, en reconnaissant leur incapacité et en démissionnant… », a déclaré l’activiste.



Karim souligne également que la victimisation excessive n’apporte aucune valeur ajoutée au quotidien des Sénégalais. Selon lui, bien que tout le monde sache que l’ancien régime a causé de nombreux torts, « utiliser le rapport de la Cour des comptes comme prétexte pour justifier son incompétence est tout simplement malhonnête ».



Il ajoute : « Des Sénégalais ont perdu la vie pour que le changement advienne. L’espoir était immense à l’idée de voir de nouveaux dirigeants prendre les rênes du pays. Mais au vu des actions posées et de ce que nous observons quotidiennement, nous sommes loin de voir le bout du tunnel », regrette-t-il.