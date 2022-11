Kaolack / Remise des financements Mourabaha avec ordre d'achat : Néné Fatoumata Tall remet un lot de réfrigérateurs et des motos Jakarta à une centaine de bénéficiaires.

Dans le cadre de son programme test pour familiariser les populations avec les produits et services islamiques, des financements Mourabaha avec ordre d’achat, le Programme de Développement de la Microfinance Islamique au Sénégal (Promise) a décidé d'accompagner les jeunes et les femmes de Kaolack dans l'acquisition de matériel pour démarrer leurs activités respectives.

À cette occasion, la coordinatrice du Promise, Néné Fatoumata Tall, a remis un lot de réfrigérateurs et de motos Jakarta à près de 100 bénéficiaires pour un coût total de 30 millions F CFA.

"Ces bénéficiaires viennent s’ajouter aux milliers d’autres qui ont pu démarrer par ce biais une activité. Au total, c’est près de deux (2) milliards qui ont été mobilisés par l’État du Sénégal au cours de cette phase test. Choisis parmi les vingt sept mille deux cent soixante quinze (27.275) porteurs de projets, les récipiendaires doivent être conscients de l’opportunité qui leur est offerte et surtout de leur niveau de responsabilité dans la poursuite de cette formidable chaîne de solidarité sous la forme d’un revolving. En effet, s’ils remboursent correctement, ils donnent l’occasion à leurs frères et sœurs d’en bénéficier aussi. C’est le lieu pour moi de rappeler cette bonne vieille maxime chère aux acteurs de la microfinance : Emprunter sagement, rembourser promptement et épargner fidèlement", a informé la coordinatrice dudit programme.

Pour rappel, avec une ligne de 47 milliards de FCA étalé sur cinq (5) années, le PROMISE a pour objectif général d’améliorer les revenus des bénéficiaires, à travers le renforcement de l'accès durable de la majorité de la population à des services financiers islamiques adaptés sur l'ensemble du territoire national. Mais sa véritable finalité est de voir la branche de la microfinance islamique devenir performante et inclusive au service d'une économie émergente, dans une société solidaire".