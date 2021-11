Kaolack / Locales 2022 : Serigne Mboup reçu par Serigne Mahi Niass et Serigne Mountakha Mbacké.

Candidat à la Mairie de Kaolack, le président Serigne Mboup a été reçu par le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké et celui de Médina Baye, Serigne Mahi Niass.



Lors de son entretien avec les deux guides religieux, la tête de liste de And Nawlé/ And Liguéey, est revenu sur les différents points de son programme pour Kaolack. Lequel programme vise à faire de la ville de Mbossé Madjiguène l'une des localités les plus prospères de ce pays.



M. Mboup a ainsi sollicité et bénéficié des prières de ces Khalifes généraux en prélude aux locales...