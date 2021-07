Kaolack / Les révélations explosives de l'Imam Alioune Badara Ndao sur le djihadisme contemporain, le système de recrutement et les mains invisibles de la franc-maçonnerie mondiale, des homosexuels et des institutions internationales.

L'Imam Alioune Badara Ndao se veut clair dans son discours. À le croire, le terme djihadisme dans son authenticité a été complètement dévoyé par des lobbies qui ont peaufiné une stratégie afin d'installer le chaos dans le monde.



Selon le guide religieux trouvé dans son domicile à Kaolack, le djihadisme n'est rien qu'un don de soi c'est-à-dire une renonciation à ses propres intérêts au profit de ceux des autres et cela dans tous les domaines.



Toutefois, l'Imam Ndao regrette que de nos jours les termes salafisme, soufisme, djihadisme et charia, sont maintenant utilisés à des fins inavouées.



Dans cet entretien, le guide religieux a pris le temps de passer à la loupe les stratégies de ce qu'il appelle "le nouvel ordre mondial" composé principalement de la franc-maçonnerie mondiale, des institutions internationales et des homosexuels qui placent leurs bombes un peu partout et cherchent "injustement" leurs boucs émissaires.



L'Imam Alioune Badara Ndao est revenu à travers des révélations explosives sur un certain nombre de sujets dont le système de recrutement de ces derniers dans le monde arabe et autres, l'origine de leurs financements etc...