Kaolack : Les femmes du département formées dans les domaines de l’entrepreneuriat et de l’éducation financière

Plusieurs femmes du département de Kaolack ont bénéficié, ce samedi, d’une session de formation à l’entrepreneuriat et à l’éducation financière, grâce à une collaboration entre l’honorable députée Rokhaya Ndiaye, par ailleurs responsable départementale des femmes de Pastef (MOJIP) et l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (ANPEJ).

L’objectif principal était de renforcer les compétences de ces femmes afin qu’elles puissent améliorer leur autonomie économique. « En collaboration avec l’ANPEJ, on a formé les femmes du département sur deux modules. Un premier en éducation financière et un deuxième en entrepreneuriat parce qu’on a compris que pour accompagner les femmes, il faut d’abord les former, ensuite les formaliser et enfin chercher des financements pour les accompagner. Nous allons nous appuyer d’abord sur la politique de son excellence, monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye avec les programmes qu’ils ont mis en place pour accompagner les femmes (…), a déclaré la députée Rokhaya Ndiaye au terme de la cérémonie de remise des attestations.

Poursuivant, elle a ajouté : « On envisage de financer les femmes dans les jours à venir en collaboration avec le FONGIP. L’ANPEJ a aussi promis d’autres perspectives allant dans le sens des formations mais aussi des financements et d’accompagnement. Nous avons compris qu’on ne peut pas donner à tout le monde des emplois mais quand même si on les accompagne, elles n’auront plus besoin d’être recrutées par l’État mais elles vont travailler pour elles-mêmes », a soutenu Rokhaya Ndiaye.

Selon Matar Ndao, directeur de l’Orientation, de la Formation et de l’Insertion des Jeunes au niveau de l’ANPEJ, « les femmes sont de nature entrepreneures et on a donc besoin de les accompagner. C’est pourquoi, on a décidé de former les femmes du département de Kaolack, sur demande de l'honorable députée Rokhaya Ndiaye dans tout ce qui est entrepreneuriat et l’éducation financière. C’est une nécessité pour tout entrepreneur de savoir comment faire son bilan[...], la comptabilité en fin de compte », a-t-il ajouté.

Les bénéficiaires ont tour à tour exprimé leur satisfaction quant aux compétences acquises. « C’est une formation très intéressante. On a assisté à la démultiplication de deux modules : l’entrepreneuriat, cela veut dire comment entreprendre un projet et l’éducation financière parce que toutes les femmes veulent avoir des financements, mais une fois qu’on a ces financement là comment l’utiliser pour ne pas avoir de problème... »