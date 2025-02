Kaolack : Les étudiants de l’USSEIN dans la rue pour exiger la livraison immédiate des chantiers des campus

Les étudiants de l’Université du Sine Saloum Elhadji Ibrahima Niass (USSEIN) de Kaolack ont organisé une manifestation pacifique ce lundi 3 février pour exiger des réponses concrètes de la part des autorités. Portant des brassards rouges, ils ont marché de Sing-Sing au rectorat, situé dans le quartier de Kasnack, afin de réclamer la livraison des chantiers des différents campus de l’USSEIN.



« Nous nous sommes réunis pour exiger la livraison des chantiers de l’USSEIN. Nous avons initié cette marche pacifique pour informer l’opinion nationale et internationale que le ministre de l’Enseignement supérieur n’a pas respecté ses engagements. Il fait preuve de dilatoire », a dénoncé Oumarou Baldé, porte-parole des étudiants.



Réclamation de meilleures conditions d’études à travers des infrastructures et des ressources pédagogiques adéquates



« Nous sommes dans un cadre d’enseignement indigne. Les infrastructures de l’USSEIN ne peuvent pas accueillir 1 800 nouveaux bacheliers. Imaginez, nous sommes plus de 6 000, voire 7 000 étudiants, répartis dans des CRFP, des conseils départementaux, etc. Les conditions ne sont pas réunies.



L’Université du Sine Saloum est éparpillée sur quatre sites : Kaolack, Kaffrine, Fatick et Khelcom. Les moyens de transport sont insuffisants. À chaque fois que nous voulons nous déplacer, c’est la croix et la bannière », a-t-il regretté.



Une situation alarmante et une détermination sans faille



« Nous n’allons pas céder tant que le ministre ne tiendra pas ses promesses faites en juillet dernier à l’USSEIN. Il nous avait assuré que les chantiers seraient livrés en octobre, puis en janvier. Aujourd’hui, nous sommes en février, et aucune avancée n’a été constatée. La situation est alarmante. Nous ne céderons pas tant que les autorités ne prendront pas les dispositions nécessaires », a déclaré le porte-parole des étudiants.



Face à cette situation, les étudiants de l’USSEIN appellent à l’intervention du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, espérant une résolution rapide de leurs préoccupations.