Kaolack : Le préfet interdit la marche du "Front contre le 3ème mandat".

Le Front contre le 3ème mandat (Y' en a marre, Taxawu Sénégal, Mimi 2024, Nay Ler, Yewwi Askan Wi, Parti Populaire Naatangué Sénégal, Grand Parti, Frapp France Dégage etc...) avait introduit une lettre d'information en vue d'une marche pacifique ce mercredi 29 mars 2023.

En réponse, le préfet du département de Kaolack a décidé de déclarer irrecevable ladite marche pour deux raisons. En effet, Monsieur Ahmed Tidiane Thiaw a mentionné dans sa lettre en guise de réponse que les organisateurs n'ont pas respecté le nombre de jours francs et en plus ils n'ont pas fait connaître leurs domiciles respectifs.

Pour rappel, le Front contre le 3 ème mandat est une organisation composée de coalitions de partis politiques et de la société civile. L'objectif de la marche était d'alerter sur les risques d'une troisième candidature du président Macky Sall, mais également s'insurger contre les arrestations arbitraires, exiger la libération des détenus politiques et la participation de Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Karim Wade aux élections présidentielles de 2024...