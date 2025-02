Kaolack : Le Mouvement ATAK offre des sessions de formation aux femmes sur les techniques de transformation des produits céréaliers et la teinture

À l’initiative du mouvement And Taxawu Kaolack (ATAK), sous la houlette de son président, Malick Ndao, des femmes issues des différents quartiers de la commune de Kaolack ont bénéficié de sessions de formation sur les techniques de transformation des céréales locales et la teinture.



Selon Mame Diarra Diouf, présidente dudit mouvement, cette formation vise à accompagner les femmes de Kaolack en leur offrant des formations de qualité pour leur autonomisation. « Notre souhait est d’élargir ces sessions de formation à d’autres localités et à l’intérieur du Sénégal. C’est l’occasion de remercier notre président, Malick Ndao, et le coordonnateur, Elhadji Ndao, pour tout ce qu’ils font pour les populations, notamment les femmes », a-t-elle déclaré.



Après avoir salué cette initiative, les bénéficiaires ont exprimé leur souhait de voir les autorités les accompagner, notamment en matériel, pour booster la production et la consommation. « Nous ne cesserons jamais de remercier les membres du mouvement ATAK, car c’est grâce à eux que nous avons bénéficié de cette formation qui nous sera utile dans le futur. Nous espérons un plus grand accompagnement pour pouvoir booster notre production », ont-elles ajouté.



À l’issue de la remise des diplômes, le mouvement ATAK s’est engagé à soutenir financièrement les participantes afin de dynamiser leurs activités à travers leurs différentes cellules.