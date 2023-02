Kaolack - Journée du Conseil départemental / Les mots phares qui jalonnent le discours du président Ahmed Youssouf Bengelloune : "Utilité sociale", "Mutualisation des intelligences" et "Résilience".

Ce dimanche 12 février est la journée dédiée au Conseil départemental de Kaolack. Lors de la cérémonie marquant le démarrage d'une palette d'activités, le président du Conseil départemental, Ahmed Youssouf Bengelloune, a fait part de ses impressions axées notamment sur le thème "Économie sociale et solidaire : Un levier pour la sécurité alimentaire des territoires." Être parmi vous aujourd’hui, est à la fois un devoir et un plaisir. Plus qu’un concept, les pratiques de l’économie sociale et solidaire ont fini de montrer et démontrer leurs preuves en terme de volontariat solidaire, de démocratie sociale et de victoire de l’humain sur le capital. L’actualité la plus récente marquée par la guerre russo-ukrainienne et les conséquences douloureuses de la pandémie Covid-19 renseignent encore une fois sur l’utilité sociale, les attributs de la coopération et l’ancrage local adapté aux nécessités de chaque territoire et de ses habitants. Le sommet sur la souveraineté alimentaire tenu à Dakar, rappelle avec force que l’économie sociale et solidaire portée par une agriculture familiale durable et soutenue, peut constituer un puissant levier de sécurité alimentaire, diplomatique et politique. La résilience tant vantée, ça et là, nous la devons quelque part à l’esprit et à la démarche de l’économie sociale et solidaire".



À l'en croire, "cette mutualisation des intelligences qui ressemble fort à de l’actionnariat social mérite d’être soutenue à travers une capitalisation des expériences qui va tirer les leçons et meilleures pratiques en la matière".

En partenariat avec le Conseil de la région de l'Oriental, M. Bengelloune s'est félicité de la présence du président de cette institution avant de revenir sur la coopération " fructueuse" entre les conseils. " Je me réjouis fortement de la présence de mon homologue, partenaire et cher frère, Monsieur Abdenbi BIOUI, Président du Conseil de la région de l’Oriental. La coopération intelligente, sincère et fructueuse qui lie nos deux institutions est un parfait exemple et modèle de réussite inspirants d’économie sociale et solidaire. Nous pouvons faire plus, nous allons faire mieux à travers la déclinaison d’une stratégie de lisibilité et de visibilité adossée à un dispositif de plaidoyer et de lobbying pour booster davantage les pratiques de transformation des politiques publiques locales".