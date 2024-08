Kaolack/Installation nouveau gouverneur: Jean Baptiste Tine appelle Mouhamadou Moctar Watt à faire de la lutte contre l'insécurité "un axe phare de l'action administrative".

Le passage de témoin entre monsieur Ousmane Kane et monsieur Mouhamadou Moctar Watt nouveau gouverneur de la région de Kaolack s'est tenu à la gouvernance en présence des autorités administratives, religieuses et coutumières. Le ministre de l'intérieur Jean Baptiste Tine qui a procédé l'installation du nouveau gouverneur dira : " Je félicite Monsieur Ousmane Kane et Mouhamadou Moctar Watt qui viennent tous les deux de bénéficier de la confiance renouvelée du Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui les a nommés respectivement gouverneur de la région de Dakar et de Kaolack". Selon lui, "cette marque de confiance montre à suffisance les qualités professionnelles de ces deux émérites hauts fonctionnaires de l'État qui ont fait leurs preuves dans toutes les circonscriptions administratives qu'ils ont dirigé". Il poursuit : "Je vous félicite messieurs les gouverneurs et vous souhaite à chacun plein succès dans vos missions respectives". S'agissant du gouverneur sortant affecte à Dakar, Monsieur Tine fera savoir que "monsieur Ousmane Kane administrateur civil de classe exceptionnelle est un commis de l'État. Un fonctionnaire chevronné et expérimenté dont les états de service dans toutes les circonscriptions où il a servi forcent respect et admiration. Il a rendu service à son pays avec dignité, abnégation et loyauté et a donné entière satisfaction durant tout son parcours professionnels. Les témoignages élogieux des chefs religieux que j'ai eu l'honneur de rencontrer hier à l'occasion de visites de courtoisies et des élus ici présents confirment la bonne tenue de l'administration régionale par Monsieur Ousmane Kane et sa parfaite collaboration avec les acteurs territoriaux de toutes obédiences. Monsieur Ousmane Kane ayez le sentiment du devoir accompli avec les résultats obtenus dans beaucoup de domaines de la vies économique et sociales de la région de Kaolack. Ce qui vous a valu d'être nommé gouverneur de la région de Dakar qui abrite la capitale du Sénégal. Je peux dire sans ambage au terme de la mission de Ousmane Kane que la région de Kaolack se retrouve entre les mains sûrs de monsieur Mouhamadou Moctar Watt, gouverneur entrant". Et d'ajouter : "C'est un homme du sérail qui s'est toujours illustré par son sérieux, sa rigueur et sa compétence. Une qualité professionnelle qu'il a éprouvé avec succès partout où le devoir l'a appelé". Revenant sur le parcours du nouveau gouverneur de Kaolack, Jean Baptiste Tine dira : " Monsieur Mouhamadou Moctar Watt est reconnu pour sa diligence et le suivi régulier dans le traitement des dossiers auxquels il a toujours apporté un soin tout particulier. Ses qualités professionnelles sont soutendues par un parcours académique et une carrière riche. En effet, monsieur Watt est titulaire d'une Maitrise en géographie et breveté de l'école nationale de l'administration en 2003". Après un bref retour sur le parcours du gouverneur entrant, le ministre de l'intérieur a invité ce dernier à un bon management qui "épouse démarche de proximité qui s'appuie sur "le jubb, jubbal, jubanti". "À la tête de cette région, il vous appartiendra d'apporter des réponses et des solutions aux préoccupations et attentes des plus hautes autorités. Par conséquent, je vous engage à déployer les efforts nécessaires en parfaite synergie avec les forces vives de la région pour lutter contre les fléaux qui gangrènent la société et mines l'essor surtout économique de cette partie du territoire national par ailleurs berceau du bassin arachidier (...)", a-t-il souligné. Concluant, le ministre de l'intérieur a appelé Mouhamadou Moctar Watt à faire de la lutte contre l'insécurité un "axe phare de l'action administrative".