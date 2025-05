Kaolack – Fête du travail : l’UDEN dresse un tableau sombre de la situation des travailleurs de l’éducation et avertit

À l’occasion de la célébration de la fête du travail, Oumar Diallo, Secrétaire Général de l’Union démocratique des enseignants et enseignantes du Sénégal (UDEN), section Kaolack 1, a dressé un tableau sombre de la situation des travailleurs de l’éducation.



« La première revendication concerne la signature des décrets des décisionnaires, le décret 74347 du 13/04/74 et le décret 2006-392 du 27/04/2006 sur les enseignants décisionnaires. Nous avons aussi des problèmes de rappels. Nous demandons à l’État donc de payer tous les rappels, qu’il s’agisse des rappels d’avancement, de validation et d’intégration. Malheureusement, depuis l’installation de ce gouvernement, on constate une très grande lenteur sur ces revendications, parce que depuis lors, le ministre de tutelle n’a pas convoqué une rencontre pour examiner nos doléances. Jusqu’à présent, l’État n’a fait aucun effort pour la signature de ces décrets. Et vous savez que les décisionnaires souffrent. Comment peut-on noter quelqu’un qui a reçu son examen après avoir été intégré pour son reclassement dans le code des instituteurs, et le rétrograder ? Donc ça, c’est de l’injustice. C’est pour cela que nous demandons à l’État de corriger ces décrets », a-t-il déclaré.



Face à cette situation, l'UDEN menace de durcir le ton si aucune mesure concrète n’est prise avant la fin de l’année scolaire. « Nous n’excluons pas de boycotter les examens », a averti Oumar Diallo. Pour rappel, l’UDEN est affiliée à l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS).