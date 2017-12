Kaolack : Des centaines de motos "Jakarta" immobilisées par la municipalité

Pour non paiement de leur abonnement d'un coût de 7 mille FCfa par conducteur de moto 'Jakarta', la mairie de Kaolack en collaboration avec les forces de l'ordre (Police) et les agents pour la sécurité de proximité (Asp), a lancé ce vendredi une vaste opération de contrôle auprès de ces acteurs de la route. En effet, des centaines de motos 'Jakarta' ont pu être immobilisées à travers les grandes artères. Un tour au niveau de la mairie de Kaolack, nous a aussi permis de faire la constatation. Les deux magasins qui servent de dépôt sont remplis de motos et le ballet des victimes incessantes qui pour des réclamations qui pour s'acquitter de leur devoir.