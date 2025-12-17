PJF: Tahirou Sarr innocente Farba Ngom

L’homme d’affaires Tahirou Sarr et le député-maire Farba Ngom ont été entendus successivement ce mercredi au pool judiciaire financier, dans le cadre d’une affaire financière qui défraie la chronique. Les deux hommes, actuellement placés sous mandat de dépôt, ont été interrogés sur les faits qui leur sont reprochés. Selon Me Baboucar Cissé, avocat de la défense qui s’exprimait aux côtés de ses confrères Me Amadou Sall et Me Oumar Youm, les auditions ont porté sur « le dossier concernant les 31 milliards et 91 milliards supposés. »







Un témoignage qui change la donne selon l’avocat qui affirme que l’audition de Tahirou Sarr a apporté un éclairage décisif dans cette affaire. « L’audition de Tahirou Sarr a éclairé, de manière indiscutable, la lanterne du juge d’instruction. Il a lavé à grande eau Farba Ngom », a déclaré Me Baboucar Cissé devant la presse.







Selon la défense, les faits reprochés à Farba Ngom ne seraient pas établis. « Tout porte sur des transactions immobilières dont les preuves ont été apportées par Tahirou Sarr », a précisé l’avocat.







Une créance de l’État évoquée







Dans un développement surprenant, Tahirou Sarr a également évoqué une dette de l’État à son égard. Selon son témoignage rapporté par la défense, « l’État lui doit même 600 milliards ». Les suites judiciaires de cette affaire restent à déterminer et les deux prévenus demeurent sous mandat de dépôt dans l’attente des décisions du juge d’instruction.

