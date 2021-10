Kaolack : Cérémonie officielle de la 6ème édition de la Foire Internationale de Kaolack (Fika).

Les activités de la Foire Internationale de Kaolack (Fika) ont démarré à travers la cérémonie officielle d'ouverture.



Du 28 octobre au 14 novembre, les activités se feront autour d'exposition-ventes, de rencontres B2B, de concours d'art culinaire etc...



Hier, la cérémonie officielle a fait le plein. L'esplanade du cœur de ville qui a abrité les festivités, a été prise d'assaut par les partenaires publics et privés, les guides religieux, les notables, les femmes et les jeunes.



En plus, la famille du parrain (Cheikh Al Islam El Hadj Ibrahima Niass) a envoyé une délégation conduite par Cheikh Moun Amina Ibrahima Niass (Fils de Baye Niass).



Pour cette année, le pays invité d'honneur est la Mauritanie.



La 6ème édition de la Fika va recevoir cette année plus de 300.000 visiteurs et une trentaine de pays étrangers...