Kaolack / Cérémonie de remise d'équipements scolaires : Pape Demba Bitèye met à la disposition de l'école 1.000 tables-bancs et 2.500 kits scolaires.

Le directeur général de la Senelec a présidé ce samedi, à Kabatoki, la cérémonie de remise d’équipements scolaires.

Pape Demba Bitèye a ainsi mis à la disposition des établissements de la commune de Kaolack 1.000 tables-bancs et offert 2.500 kits scolaires aux élèves.

Après s'être engagé à accompagner chaque année l'école, il a promis de répondre favorablement à la sollicitation d'appui en matériel informatique.

S'adressant à la jeunesse, Pape Demba Bitèye a laissé entendre ce message : " Célébrer et réaffirmer notre engagement pour accompagner la formation et l'éducation notre première richesse. La jeunesse, comme le savez, l'axe 2 du Plan Sénégal Émergent consacre le capital humain et vous êtes la jeunesse du pétrole et du gaz. La jeunesse très chère à son excellence Monsieur le Président de la République qui croit en vous. C'est pourquoi, nous ne ménagerons aucun effort pour vous permettre d'exceller..."